Schianto tra tre macchine | morti e feriti

(Di domenica 17 dicembre 2023) È di duee tregravi in codice rosso il bilancio del drammatico incidente verificatosi, nella serata di ieri, lungo la Fondovalle Isclero, all’altezza dello svincolo di Melizzano. Il violento scontro ha interessato una Fiat Punto, una Renault Kadjar e una Fiat Brava: in corso di accertamento da parte degli inquirenti la dinamica dell’impatto ai fini di stabilire le cause del pauroso incidente. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri di Cerreto Sannita e i vigili del fuoco. L'articolo proviene da The Social Post.