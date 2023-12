Schianto mortale a Gavarno | Sofia muore a 18 anni e lascia due paesi in lutto

Leggi su bergamonews

(Di domenica 17 dicembre 2023) Nembro. Erano circa le 2 della notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre quando i residenti della frazionesono stati svegliati da un forte botto, provocato dallodi una Fiat Panda nera contro un muretto lungo la via che collega la Tribulina di Scanzorosciate e Nembro. A bordo dell’auto cinque teenager: un ragazzo di 18 e uno di 19, poi tre ragazze, una 17enne e due di 18. Una di loro,Bagattini, del 2005, residente ad Albano Sant’Alessandro, non è sopravvissuta al violentissimo impatto. L’auto viaggiava su viaverso Nembro: i ragazzi si stavano dirigendo al McDonald’s quando all’improvviso il mezzo è scivolato sul ghiaccio che si era formato sull’asfalto, perdendo in controllo in un tratto contraddistinto da una doppia curva particolarmente ...