Meloni ad Atreju - L'attacco a Schlein e M5s, l'endorsement all'estrema destra Vox. E sulla cancellazione del Reddito: 'Lo rifarei mille ...

... 'Grazie a tutti quelli che si sono fatti il mazzo a via della Scrofa' per lariuscita di ... che va a testa, con lepiene di fango e le mani pulite'. Per Meloni fondamentale è far tornare '...

Scarpe di buona qualità per evitare fastidiosi guai ai piedi

«Scarpe di buona qualità e, soprattutto, adatte al tipo di attività. Le calzature per l’attività sportiva e per il lavoro devono essere confortevoli e consentire l’utilizzo, ad esempio, di plantari: ...

Scoperto il deposito del 'pezzotto': scoperti 90mila pezzi tra borse e scarpe

Nello scorso pomeriggio, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bologna, hanno notato un uomo uscire..