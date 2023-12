Saudi Pro League | il direttore | “Se Messi vuole venire | gli troveremo un club”

L’evento ha visto la promozione del lavoro della Lega Serie A in Arabia Saudita e in generale in Medio Oriente. Si è tenuta negli ultimi due giorni ... (serieanews)

Saudi Arabia has achieved historic progress in UNCTAD’s Liner Shipping Connectivity Index for Q4 by scoring 79.01 points.

RIYADH, Saudi Arabia, Dec. 14, 2023 /PRNewswire/ -- In a significant development that aligns with the objectives of the National Transport and ... (sbircialanotizia)