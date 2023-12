Sarri | «Luis Alberto più utile dalla panchina Gila sta facendo bene»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dopo l’impegno infrasettimanale in Champions League Inter e Lazio si affrontano in campionato. Mauriziospiega le sue scelte di formazione. SCELTE – Maurizio, intervistato dai giornalisti di Dazn nel pre partita di Lazio-Inter, spiega: «nell’ultimo mese ha avuto tanti acciacchi, non è in grandissima condizione fisica. Quindi in questo momenti ci può dare di più partendoquando la partita avrà un’intensità minore.sta, Patric rientra da una brutta influenza e ha fatto solo uno, due allenamenti con la squadra quindi è giusto che giochi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...