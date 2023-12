Santi è un mio amico Svolta anti-Ue di Meloni Veto sul Patto | no al Mes e opposizione al bis di Ursula

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 17 dicembre 2023) Tributo a Silvio Berlusconi per aver unito il Centrodestra trent'anni fa. Orgoglio di destra ("Porteremo l'Italia sul gradino più alto del podio"), ritorno alle origini per un partito nato poco più di dieci anni fa e che "davano per spacciato" e ora è la prima forza del Paese con numeri nei sondaggi superiori alle Politiche del 2022. Ringraziamento agli alleati di governo (ma senza enfasi). Rivendicazione con entusiasmo degli ottimi dati sul mercato del lavoro e attacco indiretto ai 5 Stelle che regalava soldi a chi non aveva voglia di lavorare con il reddito di cittadinanza. Schiaffo allo scarso coraggio di Elly Schlein che scappa dal confronto.