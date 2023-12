Sanità da codice rosso e Rocca chiede altri posti letto ai privati Scatta l’emergenza per il rogo di Tivoli | un affare per i signori delle cliniche

Leggi su lanotiziagiornale

(Di domenica 17 dicembre 2023) Gli ospedali romani sono nel caos e il presidente della Regione Lazio, Francesco, ancora una volta, per tentare di risolvere la situazione si rivolge ai. La ricetta del governatore del Lazio non prevede infatti, di nuovo, alcun coinvolgimento dellapubblica. Sì, perché 10 milioni di euro saranno investiti per acquistare, da qui a sei mesi, 178 nuoviin strutture private “per consentire”, come è scritto nella delibera di giunta regionale, “l’efficiente e il tempestivo trasferimento dei pazienti dai pronto soccorso degli ospedali dell’azienda ospedaliera-universitaria Sant’Andrea, del policlinico universitario Umberto I, Sandro Pertini, del policlinico Tor Vergata, Casilino, Madre Giuseppina Vannini”. Ai ripari Una decisione presa in seguito all’incendio divampato ...