San Siro | i genitori di Simic si commuovono al gol del figlio VIDEO

(Di domenica 17 dicembre 2023) Una domenica così Jan-Carlonemmeno se la immaginava, così anche i suoipresenti sugli spalti di San. Il giovane 18enne di origine serba, nato però in Germania, ha fatto esordio con il Milan di Stefano Pioli nel match di campionato contro il Monza di Palladino. Un debutto da incorniciare, arricchito con un gol, quello del momentaneo 2-0, che ha mandato in estasi gli oltre 70mila tifosi presenti sugli spalti. Dopo la convocazione da parte di Stefano Pioli, costretto a pescare dalla formazione primavera vista l’emergenza in difesa, l’ingresso in campo dopo 24 per un problema fisico accusato da Tommaso Pobega, schierato a sorpresa dal tecnico a sinistra nei tre davanti a Maignan, e poi il gol. Minuto 41: Theo Hernandez tiene palla, la scarica a Tijjiani Reijnders che con una verticalizzazione perfetta pesca Rafa Leao ...

L'Udinese non sa più vincere, il Sassuolo rimonta con Berardi

UDINE " L'Udinese non sa più vincere (un solo successo questa stagione, acol Milan) e il Sassuolo ringrazia, rimontando due reti (Lucca e Pereyra) con i rigori di Berardi nel finale dopo che i friulani erano rimasti in 10 per l'espulsione di Payero attorno all'ora ...

Udinese, che occasione gettata al vento: avanti di due gol si fa agguantare dal Sassuolo: 2-2

Allo stadio Friuli finisce in parità, un punto per uno che lascia entrambe le squadre invischiate in piena zona retrocessione ...

