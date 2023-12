Salvini | Penso a chi finanzia le Ong di sinistra | applausi ad Atreju

Salvini : Penso di aggiornare esame patente a nuovi dispositivi “Stavo ragionando da tempo, come ministro e come genitore, su quanto sia attuale l’esame per la patente al giorno d’oggi. Aggiornarlo ai nuovi ... (romadailynews)

"La penso al contrario e ci sarò". Salvini spegne la polemica di Zerocalcare Salvini contro Zerocalcare. Se il disegnatore ha annunciato che il patrocinio dell'ambasciata di Israele gli impedirà di partecipare al Lucca ... (iltempo)

Salvini : “Penso a un piano casa per la borghesia - non per gli studenti attendati davanti al Politecnico” “Non penso a un nuovo piano casa modello torri del Gratosoglio e via Mecenate. Penso a un piano casa anche per tutta quella borghesia che non è né ... (orizzontescuola)