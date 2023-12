Salerno | “MeraviglioSA | la città del Natale” | l’evento

Leggi su zon

(Di domenica 17 dicembre 2023) Unmagico dove i due aspetti, quello sacro e cattolico e quello profano delle tradizioni si uniscono per chiedere la pace nel mondo, con il vescovo di, Monsignor Andrea Bellandi che stringe la mano a Babbonella casetta allestita in Piazza Sant’Agostino. Anche il massimo rappresentante della Chiesa salernitana ha raccontato i suoi ricordi ed i suoi auspici nello spazio dei Racconti di, che fa parte del programma di “, ladel”,organizzato da CNAcon un progetto cofinanziato da Camera di Commercio e Bottega San Lazzaro per la realizzazione, in collaborazione con Confesercenti e con il patrocinio del Comune di. “In questo tempo così segnato ...