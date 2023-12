Salerno | accoltella il padre al culmine di una lite e lo accoltella | fermato 15enne

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ha afferrato un coltello da cucina, aldi una, e lo ha usato per colpire il. L’uomo, 43 anni, è in gravi condizioni e si trova al momento ricoverato all’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, nel Salernitano. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Litiga con il padre e lo accoltella: fermato 15enne a San Gregorio Magno

Il ragazzo è stato condotto in una struttura protetta a disposizione del Tribunale per i Minorenni di. Accertamenti in corso. ...

