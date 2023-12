Salernitana-Milan | Inzaghi e il suo lavoro a Salerno

Leggi su dailymilan

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dal 10 ottobre Pippoè il nuovo allenatore della; i deludenti risultati ottenuti da Paulo Sousa hanno spinto il presidente Iervolino ad esonerarlo. E’ stato scelto proprioche, dopo un buon campionato con la Reggina la scorsa stagione in Serie B, era rimasto senza squadra proprio a causa del fallimento della squadra dello stretto e conseguente svincolo di tutti i tesserati.sta avendo quindi una nuova chance in Serie A e da subito ha dimostrato di volerci mettere tanto del suo. L’esordio è avvenuto il 22 ottobre in casa contro il Cagliari eha cercato subito di recuperare il cannoniere delladella passata stagione; quel Boulaye Dia che lo ha ripagato subito con una doppietta per il 2-2 finale contro i sardi di Claudio ...