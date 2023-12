Sacchi | 'Inter è una Ferrari la Lazio una 500 Inzaghi gioca solo in contropiede | a Sarri basterà il possesso palla'

Arrigo Sacchi fa il punto sulle squadre italiane in Champions League. L'ex ct dell'Italia ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta... (calciomercato)

Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del l’Inter di Inzaghi dopo la Champions League Arrigo Sacchi , ex allenatore, ha ... (calcionews24)

...aveva messo per un po' il silenziatore alle critiche di Arrigo Sacchi ad Inzaghi ma ecco che dopo il mezzo passo falso in Champions con la Real ... (247.libero)

Serie A, gli arbitri della 16a giornata: le designazioni di tutte le partite. Lazio - Inter a Maresca

IV Ufficiale:. VAR: Valeri. AVAR: Paganessi. Udinese - Sassuolo. (domenica 17 dicembre, ore ... Lazio -. (domenica 17 dicembre, ore 20.45 ) Arbitro: Maresca di Napoli . Assistenti: Passeri -...

Lazio-Inter, Sosa: "All'Olimpico si gioca la partita del mio cuore"

RASSEGNA STAMPA - Cresce l'attesa per il big match di questa sera all'Olimpico tra Lazio e Inter, valido per la sedicesima giornata di Serie A. Una gara fondamentale per i ...

Lazio-Inter, il paragone di Sacchi: “Una Cinquecento contro una Ferrari”

RASSEGNA STAMPA - È il giorno di Lazio-Inter, il big match sarà valido per la sedicesima giornata di Serie A. I nerazzurri faranno visita ai biancocelesti, il calcio ...