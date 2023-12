Sabatini | «La pace Spalletti-Totti? Giusto | ma quella storia non ha aiutato la Roma»

(Di domenica 17 dicembre 2023) C’è Bologna-e la Gazzetta intervista Walter. Se c’è uno che guarderà la sfida di oggi con un occhio diverso quello è Walter, che di Bologna eè stato anima e corpo in un colpo solo. Un visionario del calcio, come ama definirsi. Parla di Mihajlovic. «A spingere il Bologna è Mihajlovic, senza trascendere nell’esoterico. Quel che succede a Bologna trae forza dallo spirito e dall’anima di Sinisa. I giocatori che sono rimasti hanno trasmesso un messaggio che si avverte nell’aria. Quando arrivi a Casteldebole e vedi le fotografie di un eroe, perché Sinisa lo è stato, ti viene una forza incredibile». Perché ha detto che non le piace parlare di Mourinho?«Chi può parlare di Mou? Solo i suoi pari e io non lo sono. ha unalunga, fatta di titoli. Prendo atto che è amato in modo ...

Sabatini: 'Il Bologna vola con l'anima di Sinisa. Mourinho vale il quarto posto'

