(Di domenica 17 dicembre 2023), ex presidentessa, sta dalla parte di: " Non è stata una bella domenica. Ma ho ascoltato le parole del mister al terminepartita col Bologna e mi è ...

Rosella Sensi sta con Mourinho: "Valore aggiunto della Roma"

ROMA -, ex presidentessa della Roma , sta dalla parte di Mourinho : " Non è stata una bella domenica. Ma ho ascoltato le parole del mister al termine della partita col Bologna e mi è tornato ...

Rosella Sensi sta con Mourinho: “Valore aggiunto della Roma”

L’ex presidentessa commenta le parole dello Special One: “Il fatto che non voglia abbandonarci può essere la spinta in più” ...

Spinelli: “Chiellini Dalla Premier offerte da 20 mln, la Juve lo prese per 6. Moggi…”

«L'ho allevato e poi Giraudo e Moggi me lo hanno portato via per pochi soldi nel 2004, 6 milioni di cui 3 li ho dati alla Roma per risolvere la comproprietà, nonostante non avrebbe potuto fare aste: m ...