Romina Carrisi incinta del primo figlio | Ho un nome in mente ma non si chiamerà

È iniziato il conto alla rovescia in vista del giorno in cui Romina Carrisi diventerà mamma per la prima volta di un maschio, frutto del suo amore ... (diredonna)

'Ho un nome nel cuore...' , ospite a 'Verissimo' insieme al padre Al Bano, giunta all'ultimo mese di gravidanza, racconta la gioia per l' arrivo imminente del primogenito anche se non svela come lo chiamerà: 'Ancora dobbiamo decidere ma di certo non Al Bano ...

Al Bano: «Avrei voluto chiudere Sanremo da concorrente, ma Amadeus mi ha detto che non c'era spazio per la mia canzone»

Ospite nel salotto di Silvia Toffanin insieme alla figlia Romina Carrisi, Al Bano ha parlato a Verissimo della sua esclusione da Sanremo 2024, prima di cantare proprio «Ci devi ...