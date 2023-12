Roma | test decisivo per Spinazzola

Leggi su calcionews24

La Roma a Bologna si gioca l'Europa e Mourinho ha il dubbio su chi sarà il titolare di oggi ma dovrebbe farcela. L'unico vero allenamento lo ha sostenuto ieri durante la rifinitura, perché venerdì, alla ripresa, nonostante fosse in gruppo si è allenato solo con chi non era sceso in campo contro lo Sheriff, per questo il colloquio di stamattina con l'allenatore sarà quello chiarificatore nonostante il tecnico sembri già orientato a inserirlo dal primo minuto. Lo scrive Tuttosport.