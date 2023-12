Roma | spara per strada e ferisce una persona | paura a Centocelle

(Di domenica 17 dicembre 2023) Gli spari questa mattina, in via Tor de Schiavi. Momenti di panico nella Capitale: le forze dell'ordine hanno fermato un 49enne peruviano ancora armato

I fatti alle 7.03 a, in via Tor de Schiavi, all'incrocio con via delle Rose, a Centocelle. A chiamare il 112 alcuni residenti che hanno segnalato l'uomo in strada con una pistola. Gli spari, ...

