Roma | sfida al Milan per Hincapié Piace anche in Premier

Diciassette milioni di euro. È la cifra che il Salisburgo chiede per Oumar Solet, centrale difensivo di 192 cm di altezza, dal 2020 in... (calciomercato)

Roma , Paulo Dybala al lavoro per recuperare dopo l’infortunio contro la Fiorentina: l’obiettivo è tornare per la sfida con la Juve Dybala ha ... (calcionews24)

Bologna - Roma LIVE

Commenta per primodal sapore di Champions , scontro diretto di alta classifica. Alle 18 si gioca Bologna -, con le due squadre pronte a rispondere al Napoli, che ieri ha battuto il Cagliari riportandosi ...

DIRETTA Serie A, Bologna-Roma: le formazioni ufficiali LIVE

Posticipo delle 18 e valida per la sedicesima giornata di Serie A, Bologna-Roma verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it ...

Pellegrini e il traguardo con la Roma che centrerà contro il Bologna

Il capitano non ha giocato con lo Sheriff per una botta presa contro la Fiorentina: oggi in campo raggiungerà le 230 presenze in serie A ...