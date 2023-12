Roma | 40 dosi pronte allo spaccio | pusher in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 dicembre 2023), 17 dicembre 2023- Nel corso di una serie di controlli antidroga nel quartiere Magliana, i Carabinieri del Nucleo Operativo della CompagniaEur hanno arrestato un 48enne di, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. La scorsa notte, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in piazza Certaldo e lo hanno fermato per un controllo. Il 48enne è stato trovato in possesso di 28di cocaina e 18di eroina, tutte sequestrate. Il Tribunale diha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ...