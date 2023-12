ROH | Grande annuncio di Tony Khan durante i tapings di ieri – SPOILER

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 dicembre 2023)gli ultimidi ROH TV svoltisi dopo la diretta di Collision,ha annunciato l’introduzione di un nuovo titolo dedicato alla categoria femminile della promotion, rivelando il ROH Women’s TV Championship in un segmento che andrà in onda nell’episodio di giovedì prossimo. Ecco qui di seguito le prime foto dei fan presenti alle registrazioni alla nuova cintura, immortalata ovviamente in maniera non ufficiale e con foto di qualità non eccelsa:unveiling the new ROH Women’s TV Title#ROH #RingofHonor pic.twitter.com/tQiugTDUUb— RIP Bray Wyatt (@5StarBasile) December 17, 2023