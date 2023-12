Roberto De Zerbi dichiara di volere più giocatori scozzesi in Premier League

Leggi su justcalcio

(Di domenica 17 dicembre 2023) Sito inglese: L’allenatore del Brighton hato di“più” indopo la magistrale prestazione infrasettimanale di Billy Gilmour. I Seagulls si sono qualificati per la fase a eliminazione diretta di Europagiovedì sera dopo un’impressionante vittoria per 1-0 contro il Marsiglia. La squadra diDeha chiuso al comando del proprio girone perdendo una sola partita in tutta la fase. L’allenatore italiano ha elogiato la prestazione di Gilmour, che è stato senza dubbio il miglior giocatore in campo giovedì, e ha chiesto che piùvenissero inseriti nel campionato. Altre storie / Ultime notizie “Prestazione ...