Riforme | Meloni | ' sognano referendum per cacciarmi | non è su di me ma su futuro Italia

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Sulla riforma del premierato "si scateneranno tutti quelli che hanno bivaccato sulla debolezza politica". "di usare ilconfermativo contro di me, 'farà come Renzi', ma vedete ilnon è su di me, io sono il presente ilè suldi questo nazione". Così la premier Giorgiadal palco di Atreju.