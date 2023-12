Rifelssione dedicata al «barbone ignoto»

Leggi su panorama

(Di domenica 17 dicembre 2023) Una vicenda di solitudine, accaduta a Pavia, che appare paradossale, estrema. Al contrario ci riguarda tutti, persi come siamo dietro certezze virtuali. Questo è un articolo dedicato al. Questo è un articolo dedicato a chi non lo leggerà mai. Ma forse questo è un articolo dedicato soprattutto a ognuno di noi. Quando ho letto che a Pavia è stato trovato il corpo di unmorto dieci anni fa, e che per dieci anni nessuno aveva denunciato la sua scomparsa, ho pensato che forse sarebbe giusto seppellirlo così. Senza nome. Senza età. Senza riconoscimenti. Ho pensato che sarebbe giusto erigergli un piccolo monumento. Il monumento, appunto, al. C’è una fiamma che arde sempre per il Milite, patrio rappresentante di chi è morto nella guerra di trincea. ...