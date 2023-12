RevPro | I GYV si riuniscono in quel di Uprising

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 17 dicembre 2023) Dopo aver subito l’attacco dei Greedy Souls (Brendan White & Danny Jones) nell’ultimo evento della, Zack Gibson è stato tratto in salvo dal suo storico tag team partner, James Drake. I due hanno poi festeggiato questa reunion sul ring della federazione inglese, sancendo quindi in via ufficiale il ritorno dei Grizzled Young Veterans anche nelle trasmissioni Revolution Pro Wrestling. After being attacked by Greedy Souls, James Drake makes the save for Zack Gibson and we have GYV together! pic.twitter.com/36vmrHkXP0— Revolution Pro (@UK) December 16, 2023