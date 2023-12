RevPro | Annunciato per febbraio l’ultimo incontro di Will Ospreay

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha fatto parte della federazione indipendentesin dal 2019, divenendo una delle maggiori star della compagnia. La sua carriera è ora destinata verso la AEW, tuttavia l’Aerial Assassin non sembrerebbe aver finito con la compagnia britannica. Egli stesso, infatti, haquando salirà per l’ultima volta sul ring della federazione. Save the dateè apparso aUprising 2023, sconfiggedo Gabe Kidd. Subito dopo l’, la star hache il 182024 affronterà il suo ultimo match per la compagnia ed ha sfidato nientemeno che l’attuale Undisputed British Heavyweight Champion Michael Oku. La risoluzione degli impegni dicon la ...

Will Ospreay ha annunciato che, almeno per un po', quello del 18 febbraio, in cui affronterà Michael Oku, sarà l'ultimo evento in RevPro.