Revenge porn nel frusinate | lei li adescava | lui gli estorceva denaro con scatti hard

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 dicembre 2023) Si fingeva trascurata dal marito per adescare uomini sul web. Quando però il corteggiamento passava ai rapporti intimi, per le vittime scattava il ricatto e l’estorsione, complice anche il marito di lei a minacciare i poveri malcapitati. I responsabili, una coppia di Ceccano, sono finiti sotto indagine per. Prima la seduzione, poi l’estorsione dietro minaccia di rivelare tutto alle mogli e compagne. Un piano ben studiato quello messo a tavolino da una coppia di 40enni, originari di Ceccano, in provincia di Frosinone, che hanno incastrato decine di uomini impegnati ricattandoli di raccontare l’adulterio. Nella trappola sarebbero finiti grazie all’arte seduttiva di una donna che, fingendosi disponibile ad avere incontri extraconiugali, avrebbe ingannato diversi uomini, per poi farsi sorprendere dal marito di lei durante i vari rapporti ...