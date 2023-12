Rejinders | «Scudetto? Ci credo! Stagione non ancora finita»

Leggi su inter-news

(Di domenica 17 dicembre 2023) Reijnders ha aperto le marcature nella vittoria del Milan sul Monza per 3-0. Il centrocampista rossonero, nel post-partita di Sky Sport, ha delineato gli obiettivi di– Queste le parole di Reijnders: «Abbiamo avuto momenti difficili contro l'Atalanta, oggi era importante ripartire e tornare a vincere. Primo posto? Ci credo, non èla. Dobbiamo continuare così, oggi è stato un buon inizio. Milan può vincere l'Europa League? Abbiamo molta qualità, dobbiamo pensare positivo».