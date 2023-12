(Di domenica 17 dicembre 2023) Tijjaniporta in vantaggio il Milan sul Monza3 minuti di gioco con una bellissima rete: partito dalla trequarti, l'olandesein velocità tre, entra in area e con ...

Manuele Baiocchini , noto giornalista, ha fatto il punto della situazione in casa Milan , parlando anche di Samuel Chukwueze e Tijjani Reijnders (pianetamilan)

Le occasioni le ha, non mancano , ma fin qui le ha sempre sbagliate. A Napoli ad esempio, domenica sera Tijjani Reijnders poteva segnare e, prima ... (dailymilan)

MILAN Maignan 6: salva il gol dello 0-2 su un colpo di testa ravvicinato di Ebosele. Calabria 6: l’unico tiro in porta rossonero porta... (calciomercato)

Reijnders è rimasto in campo per 90? con l' Olanda mostrando ancora una volta il suo problema sotto porta. Ecco il post social dell'occasione (pianetamilan)

Reijnders, che gol! Supera 3 giocatori e segna dopo solo 3': la sequenza

Reijnders GOLAZO dopo 3 minuti: Milan, Pobega Simic debutta e segna! | OneFootball

Al 40' il Milan raddoppia e a segnare è proprio il debuttante. Sugli sviluppi di un corner la palla dopo una lunga manovra arriva a Leao che affonda a destra e mette in mezzo: il classe 2005 con un ...

Tutto facile per il Milan nel primo tempo: rossoneri avanti 2-0 col Monza

