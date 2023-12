Regali di Natale a scuola | gli insegnanti chiedono | “Più che pensieri personali | portateci materiale scolastico come pennarelli | fogli e forbici”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 17 dicembre 2023) La tradizione di regalare un pensiero alle maestre per, pratica diffusa nelle scuole dall'asilo all'elementare, rappresenta un gesto di ringraziamento per chi si prende cura dei nostri figli ogni giorno. Teoricamente, è un atto semplice e gentile, ma nella pratica, si rivela una sfida impegnativa, difficile da evitare anche per chi non la apprezza particolarmente. L'articolo .