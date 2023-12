Raz Degan | chi è la compagna Cindy Stuart? Età | lavoro | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 17 dicembre 2023) Razattore, regista ed ex modello israeliano vive, ormai da quattro anni la sua storia d’amore con. In tante occasioni i due sono stati paparazzati insieme, anche se delladell’ex modello si sa davvero poco. Raz(ilcorrieredellacitta.com)Razfanno coppia fissa da quattro anni Unica cosa certa è che Raz, meglio conosciuta dal pubblico come, fanno coppia fissa dal 2019. Ancor prima che la storia diventasse ufficiale i due sono stati fotografati insieme anche per le strade di Roma. Un sentimento cresciuto con il trascorrere del tempo e che, per ammissione dell’attore, si sarebbe rafforzato durante il periodo del lockdown. Il mistero sulla nuova ...