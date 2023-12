Raid aerei | tonnellate di macerie e bombe inesplose | così la striscia di Gaza rischia di diventare inabitabile

Leggi su tpi

(Di domenica 17 dicembre 2023) Yousef oggi ha 14 anni e vive nelladi, sotto i bombardamenti, ma ne aveva solo 10 quando raccolse un oggetto da terra, in riva al mare. Aveva la forma di una penna, o qualcosa di simile, ma in realtà era la spoletta di una bomba che poco dopo gli esplose tra le mani, provocandogli la perdita di tre dita. Come lui sono centinaia i feriti e i morti causati dallerimaste negli anni scorsi sotto ledel territorio costiero palestinese e più andrà avanti la guerra attualmente in corso e maggiori saranno i rischi per le generazioni future. Il conflitto infatti è solo l’inizio. Comunque andrà a finire l’operazione militare di Israele contro Hamas, dopo il conflitto lapotrebbeancor più inospitale, quasi ...