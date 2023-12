Rai apre una procedura disciplinare su Corsini

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 17 dicembre 2023) In seguito alle dichiarazioni ad Atreju La Rai ha aperto unanei confronti del Direttore dell’Approfondimento, Paolo, in seguito alle dichiarazioni rese da quest'ultimo ad Atreju. Lo si apprende da ambienti Rai. Le stesse fonti fanno notare una profonda irritazione per le inopportune dichiarazioni rilasciate dal manager di Pino Insegno sulla conduzione