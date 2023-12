Radiografia dello scontro in atto in campo palestinese

La guerra di Gaza continua. Con i morti che aumentano, almeno 20mila, con una distruzione senza fine, con la vita di oltre cento ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas e delle altre milizie ...

La guerra di Gaza e un confronto-scontro che mette in evidenza le varie anime interne ad Hamas come in Fatah e nell’Autorità nazionale palestinese ...

