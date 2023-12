Quattro opere vere ai margini dell’entusiasmo immotivato

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 17 dicembre 2023) Prima un sacrosanto presupposto che spiacerà ai Custodi del Canone Afflittivo: ognuno legge quel che vuole, quando vuole, senza che gli debba piombare, sibilando, la lama di una paternale sull’osso del collo. E’ un diritto che dovrebbe essere riconosciuto da una qualche istituzione, dunque pensiamoci (ma pensiamoci senza stancarci troppo, pensiamoci senza esagerare, perché fai presto a dire istituzione, ma cosa istituisci? Anche se, in fondo, ormai non è che occorra far le cose per bene per essere presi in considerazione… Anzi, probabilmente andrebbe bene anche una delle molte che non contano nulla ma che sanno parlare col gergo stentoreo e tenorile delle uniche dichiarazioni d’intenti che ormai vengono prese sul serio, quelle che restano tali, e che permettono, alle suddette istituzioni canore, di prosperare sempre dalla parte giusta, la parte intonsa, iperuranica, gioiosamente priva ...