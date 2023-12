Quanto durerà il governo Meloni Così Gianfranco Fini spiazza Gramellini

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 17 dicembre 2023), ospite di Massimoa In altre parole, su La7, nella puntata del 17 dicembre, profetizza la durata dell'esecutivo guidato da Giorgia. "Io credo che ilarriverà tranquillamente a fine legislatura", ha affermato il presidente emerito della Camera dei Deputati, lasciandoto il conduttore. In merito al fatto che la presidente del Consiglio, Giorgia, si è circondata da un nucleo ristretto di fedelissimi,ha aggiunto: "In genere, ci si circonda delle persone che si conoscono meglio. Io non do consigli a, non la chiamo. Penso che le giovani generazioni debbano poter scegliere e, nel caso, anche sbagliare autonomamente". E ha sottolineato che "dal ...