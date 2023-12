Quanti soldi ha guadagnato Federica Brignone con la vittoria in Val d’Isere? Terzo assegno pieno

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023)ha vinto il superG della Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista francese e ha così conquistato ilsuccesso stagionale dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant. La valdostana ha pennellato le curve in terra francese e ha preceduto la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’altra azzurra Sofia Goggia. Si tratta di un risultato davvero sontuoso per la nostra portacolori, che ora tallona la statunitense Mikaela Shiffrin in classifica generale.ha conquistato il 24mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, diventando così l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo (Sofia Goggia resta ferma a 23, il duello continuerà a regalare spettacolo e durerà ...