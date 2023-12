Quando parte Federica Brignone nel superG di Val d’Isere | orario esatto | n di pettorale | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Saranno nove le azzurre al via delfemminile che chiuderà il fine settimana dedicato alle prove veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, in programma a Val, in Francia, domani, domenica 17 dicembre, alle ore 11.00: Laura Pirovano con l’1,con l’8, Marta Bassino col 9, Sofia Goggia col 14, Roberta Melesi col 31, Nicol Delago col 39, Monica Zanoner col 46, Teresa Runggaldier col 48 e Nadia Delago col 54. Saranno 58 le atlete al via, con 16 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI VALDALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30, essendo nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in sorte untra il 6 ...