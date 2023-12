Quando le prossime gare di sci alpino? Orari Alta Badia | Madonna di Campiglio e Courchevel | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 17 dicembre 2023) Non è ancora tempo di pensare al Natale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci2023-2024. Anzi, il Circo Bianco accelera in vista delle festività e propone un calendario quanto mai fitto. Dopo le tappe di Val Gardena e Val d’Isere, il calendario proporrà tantein Italia, quantomeno per il comparto maschile. Dopo il primo gigante di oggi nello splendido scenario dell’(ore 10.00 prima manche e 13.30 seconda manche), si replicherà nella giornata di domani, lunedì 18 dicembre (al medesimoo). Dopodichè si passerà a giovedì 21 dicembre con lo slalom in notturna di(la prima manche scatterà alle ore 17.45, la seconda alle ore 20.45). Le specialiste dei rapid gates si preparano per l’ultima gara prima della pausa per il Natale, mentre gli uomini ...