Putin non sta vincendo. Gli appunti di Arditti per i distratti

(Di domenica 17 dicembre 2023) Leggo sempre le analisi del gen. Fabio Mini sul Fatto Quotidiano e così ho fatto anche questa settimana. Cosa ci dice in sostanza il generale, tornando su un suo storico cavallo di battaglia? Ci dice che la strategia occidentale in Ucraina è un disastro, che il presidente Volodymyr Zelensky è destinato a pagare il conto dei suoi fallimenti e che non ha nessuna possibilità di vincere la guerra in atto, mentre il suo Paese è al tracollo ed intere generazioni di cittadini sono state mandate al massacro al fronte. Queste argomentazioni non vanno trascurate o banalizzate, ma debbono essere seriamente prese in considerazione, anche perché sono numerosi gli osservatori ad avere opinioni simili come Lucio Caracciolo o Alessandro Orsini, che spesso le propone sul medesimo giornale. Ebbene vorrei dire subito che sono in assoluto disaccordo con questa impostazione e credo quindi opportuno ...