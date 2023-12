Putin dice che la Russia non ha alcun interesse a combattere i paesi della Nato

... Bce non tocca i tassi, spread giù a 168 Avvenire: Tecnologia, sfida ultima Il Messaggero: Ucraina e Moldavia nella Ue / C'è il via libera ai ... (247.libero)

Ucraina : Putin usa per la prima volta la parola guerra e dice di voler mettere fine a questa 'tragedia'

In un intervento in videoconferenza al G20, il presidente russo Vladimir Putin ha utilizzato per la prima volta la parola 'guerra' per definire il ... (247.libero)