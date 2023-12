Putin | Con l' Occidente sono stato ingenuo | Attaccare la Nato? Sono solo fesserie di Biden

Ucraina - è scontro sui fondi europei per Kiev. Macron : «Orbán si comporti da europeo. Putin? Non ho cambiato numero - se ha proposte pronto ad ascoltarlo»

Dopo il via libera ai negoziati per l’adesione dell’Ucraina, dentro l’Unione Europea è scontro sui fondi per Kiev, il presidente ungherese Orbán ... (open.online)