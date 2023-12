Psicologo di strada | per chi non può permettersi la salute mentale

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 17 dicembre 2023) Loscende ina Parigi. “Dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quelli di un vagone del metrò”. Per Marylin Monroe la ricchezza aveva comunque qualche chance in più (molte, in realtà) per rendere più facilmente sopportabili le disgrazie della vita. Sappiamo poi come è andata a finire. Sta di fatto che intorno al tema dei soldi e della tranquillità psicologica, se non appunto della felicità, si è scritto e detto tantissimo, senza arrivare ad una soluzione definitiva. Una cosa però va detta; se sei in difficoltà e non hai soldi, avere un supporto psicologico può diventare un’impresa proibitiva. Per questo a Parigi una decina tra psicologi, psicoterapeuti e coach, una volta al mese vanno nelle strade del quartiere popolare di Goutte d’Or ...