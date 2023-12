La prossima sarà un'estate piena di addii illustri in casa Red Devils: il centrocampista brasiliano obiettivo del PSG e non solo (itasportpress)

PSG, Donnarumma occhio: Keylor Navas è pronto a tornare in campo

Commenta per primo La stagione del portiere delKeylor Navas è stata caratterizzata da un brutto infortuniolo ha tenuto sempre fuori. In una diretta social, però, il costaricano ha parlato del suo rientro: 'Non giocare è frustrante per ...

Farioli ko, il Nizza frena contro il Le Havre. Si avvicina il Lens

Frena la rincorsa al Psg del Nizza di Farioli, che crolla nella 16ª giornata di Ligue 1. La squadra del tecnico italiano crolla sul campo del Le Havre per 3-1, restando a -4 dai parigini che contro il ...

Psg, che bel gesto: il club si unisce e sostiene la lotta alla poliomielite

Il Psg si unisce e sostiene la lotta alla poliomielite con un torneo di Ea Sports FC24: la bella iniziativa del club francese ...