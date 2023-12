Proprietà Privata e Bene Comune | Il Caso della Fontana nel Borgo

Leggi su teleclubitalia

(Di domenica 17 dicembre 2023) Uscendo a fare delle commissioni tutti i giorni mi imbatto nelladelMeridiano. Abbandonata e in disuso da diversi anni è il simbolo di quello che non funziona nella nostra mentalità. Laè una cloaca in quello che dovrebbe essere il salotto migliorecittà. Ilospita negozi eccezionali che allestiscono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.