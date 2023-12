Processo Vaticano | a Becciu 5 anni e 6 mesi con tre capi imputazione

Vaticano : Vatican court convicts Cardinal Becciu, sentences him to 5 years in jail for embezzling funds

Vaticano, condannato a 5 anni e mezzo il cardinale Becciu

Dopo 2 anni e mezzo di udienze, alla fine il cardinale Becciu è stato condannato a 5 anni e 6 mesi per la mala gestione dei fondi in Vaticano.

Angelo Becciu è stato condannato in primo grado: è la prima volta che un cardinale viene processato da un tribunale laico

Il cardinale Angelo Becciu, ex prefetto della Congregazione per le cause dei santi ed ex sostituto per gli Affari generali ...