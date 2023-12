Processo in Vaticano | il cardinale Becciu condannato 

(Di domenica 17 dicembre 2023) AGI - Cinque anni e 6 mesi di reclusione, interdizione perpetua dei pubblici uffici e 8 mila di multa. È la condanna comminata alAngelodal Tribunale, al termine delsulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato che ruota intorno alla compravendita del Palazzo di Londra.è stato ritenuto colpevole di tre capi di imputazione, due per peculato uno per truffa "Rispettiamo la sentenza ma certamente faremo appello". Così l'avvocato del, Fabio Viglione, al termine della lettura della sentenza. Viglione ha ribadito l'innocenza del. "C'è profonda amarezza, dopo 86 udienze, nel prendere atto che l'innocenza del...

