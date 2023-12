Probabili formazioni Monza-Fiorentina | diciassettesima giornata Serie A 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 17 dicembre 2023) Ledi, match delladi. Da una parte i brianzoli che vogliono puntare persino alle zone europee, dall’altra i viola in piena lotta per la Champions addirittura. Chi vincerà allo U-Power Stadium? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 22 dicembre, diretta tv su Dazn e Sky. Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano.– Dany Mota confermato dal 1? insieme a Colombo e Colpani nel tridente di Palladino. Out Pablo Marì.– Solito ballottaggio tra Nzola e Beltran, favorito quest’ultimo. Out Nico Gonzalez, spazio a Ikone a destra. Le...