Primavera 1 – Derby Inter-Milan 1-1 | non basta la prodezza di Cuenca

Alle ore 11:00 andrà in scena il derby Primavera tra l'Inter e il Milan . Per Abate le carte Zeroli e Camarda , in difesa emergenza. L'analisi (pianetamilan)

Ancora un 1-1 per l’ Inter Primavera , stavolta nel derby contro il Milan . Dopo il primo tempo concluso sullo 0-1 i rossoneri restano subito in dieci , ... (inter-news)

Inter - Milan Primavera 1 - 1: Di Maggio risponde alla perla di Cuenca

Inter - Milan, la diretta del match 96' - Triplice fischio di Bordin, iltermina 1 - 1: apre Cuenca, risponde Di Maggio. 93' - L'Inter affonda e prova a trovare il gol dei tre punti, ...

L'Inter Primavera mantiene il 1° posto con il quinto 1-1 di fila: rimontato il Milan, in dieci per tutta la ripresa

L'Inter Primavera copia-incolla l'1-1 per la quinta volta di fila in campionato, denunciando le solite difficoltà in zona gol anche con un Milan ridotto in dieci uomini per ...

Inter-Milan Primavera 1-1: Di Maggio risponde alla perla di Cuenca

Termina con un pareggio il derby d'alta classifica. I rossoneri difendono bene dopo l'espulsione di Bakoune al 46' e conquistano un punto importante ...