Primark apre a Genova | si cercano 200 persone da assumere

Leggi su quifinanza

(Di domenica 17 dicembre 2023)debutta a, all’interno di un piano di investimenti superiore ai 50 milioni di euro. Una strategia che prevede l’apertura di cinque nuovi negozi in Italia, consolidando così la presenza del rinomato marchio irlandese di “fast fashion”. Le località selezionate per le nuove aperture includono Torino, Livorno, Cosenza, Salerno e, naturalmente,. Questi eventi inaugurativi contribuiranno a portare il numero totale di punti venditain Italia a 20, generando inoltre opportunità lavorative per circa 600 nuovi dipendenti. Le posizioni disponibili saranno sia a tempo pieno che part-time e comprenderanno ruoli come retail assistant e figure manageriali. Selezioni al via nei prossimi mesi I potenziali candidati possono inviare la propria candidatura attraverso la sezione Carriere del sito web di ...